In Sachsen sind derzeit 66 Kinder unter 14 Jahren als vermisst gemeldet. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit, das sich auf Daten aus dem polizeilichen Fahndungssystem Inpol (Stichtag 1.6.2023) beruft. Demnach wird in ganz Mitteldeutschland nach 139 verschwundenen Kindern gefahndet. In Thüringen gelten 21 und in Sachsen-Anhalt 52 Mädchen und Jungen als vermisst.

In den Fällen sind nach Auskunft der Polizei neben Ausreißern auch Kindesentziehungen und unbegleitete Flüchtlingskinder erfasst. So handelt es sich in der aktuellen Vermisstenstatistik bei 22 Fällen in Sachsen um minderjährige Geflüchtete sowie in Thüringen und Sachsen-Anhalt jeweils um sieben minderjährige Geflüchtete. Die häufigste Ursache für das Verschwinden ist hier laut BKA das freiwillige Verlassen zugewiesener Unterkünfte, um beispielsweise Familienangehörige oder Bekannte im Ausland aufzusuchen oder zurück ins Herkunftsland zu reisen. "Überprüfungen in den unterschiedlichen Ländern gestalten sich häufig schwierig und führen nicht zum Ergebnis", so eine BKA-Sprecherin.