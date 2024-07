Zuvor hatten sich die Fronten zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Klinik-Leitung verhärtet. Mitarbeiter des Erzgebirgsklinikums hatten einen offenen Brief mit Unterstützung von Verdi an Erzgebirgs-Landrat Rico Anton (CDU) geschrieben, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen und um Unterstützung gebeten.

Klinik-Geschäftsführer Marcel Koch reagierte auf diesen mit einer Video-Botschaft auf Youtube, mit der Aussage, dass dieser Brief vor "Un- und Halbwahrheiten" nur so strotzen würde. So sei unter anderem die Aussage falsch, dass der Landrat die Tarifautonomie in Frage gestellt habe. "Dazu hatte er sich gar nicht geäußert", so Koch.