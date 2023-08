Trotz des schlechten Wetters und Schlamms würden alle Anwohner und Einheimischen den Festivalgästen helfen, jeder käme gleich ins Gespräch miteinander. Es gebe genug Duschen mit Warmwasser. Und: "Wegen des Anreise-Stopps ist es nicht so voll wie in den vergangenen Jahren. Mehr Platz, alles entspannter." Hofmann und seine Freunde aus Thüringen und München kämen seit 2018 jedes Jahr zum Wacken-Festival. "Bisher kannte ich das nur staubig und trocken."

Sein Trupp hat sich den Namen "Camp of lost souls" (dt.: Camp der verlorenen Seelen) gegeben und übernachtet in vier Zelten mit Pavillon in der Mitte. Darunter "sitzen und quatschen wir und essen, was man eben im Wasser heiß machen kann: Ravioli oder Fertignudeln." Neben dem Quatschen und Bier - klar, da habe man "reichliche Vorräte mitgebracht" - geht es ja beim Wacken auch um die Musik. "Der Hauptgrund für mich, hier zu sein, ist der Auftritt von Iron Maiden. Die sieht man nicht alle Tage. Heavy Metal der alten Schule", freut sich Danny Hofmann auf Freitagabend.