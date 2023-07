Schlagersänger Roland Kaiser hat am Wochenende vor insgesamt rund 24.000 Fans die ersten beiden Konzerte seiner alljährliche Konzertserie "Kaisermania" in Dresden gegeben. "Es ist Euer Jubiläum, genauso wie meins", rief er den Massen beim ersten Auftritt am Freitagabend am Königsufer zu - in Anspielung auf die 20. Ausgabe des Spektakels.