Minderheitsregierung Wie schafft Kretschmer die Mehrheit bei seiner Wiederwahl?

14. November 2024, 15:45 Uhr

CDU und SPD wollen möglicherweise eine Minderheitsregierung in Sachsen bilden. Die beiden Parteien beraten am heutigen Donnerstag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. In einer Regierung blieben sie aber künftig auf das Stimmverhalten anderen Fraktionen angewiesen, eine Mehrheit hätten sie nicht. Das gilt auch bei der Wahl des Ministerpräsidenten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.