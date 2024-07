Neubauer kritisiert in der MDR-Doku "Papierflut" unter anderem die jahrelangen Bearbeitungszeiten bei der Genehmigung von Windkraftanlagen. Diese gingen mit Unmengen an Papier einher. "Für uns bedeutet das, dass hier oben jemand zehn Leitz-Ordner reinstopft. Und diese zehn Leitz-Ordner, die müssen wir drei oder vier Mal kopieren und im Haus verteilen, durch die Gegend fahren. Die liegen auf Schreibtischen rum. Dann ist derjenige im Urlaub, ist krank oder keine Ahnung, was. Das ist das Gegenteil von Fortschritt, das ist das Gegenteil von Modernität, das ist das Gegenteil von Geschwindigkeit."