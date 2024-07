Für Staatsminister Wolfram Günther entscheide sich bei der Wahl, "wie zukunftsfähig der Freistaat wird". Bevor die Grünen in Sachsen mitregiert hätten, habe die Energiewende nicht nur keine Rolle gespielt, sondern sei aktiv verhindert worden, so Günther.

Ein weiteres Zukunftsthema in Zeiten des demografischen Wandels sei die Zuwanderung von Fachkräften, so Günther: "Jedes Jahr verlassen 20.000 Menschen hier den Arbeitsmarkt. Wir brauchen einen starken Zuzug nach Sachsen." Dafür sei es wichtig, dass Sachsen als weltoffenes Land wahrgenommen werde. Eine Regierungsbeteiligung der AfD oder des BSW wäre dabei kontraproduktiv.

Für die Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert sind die Grünen seit ihrer Gründung eine Partei der Veränderung: "Wir wollen verändern, um das was uns am Herzen liegt, was in Sachsen wichtig ist, zu bewahren". Es komme darauf an, diese Veränderung positiv zu gestalten und die Menschen mitzunehmen. Beispiel Klimaschutz: Ziel müsse es sein, dass die Menschen keine Angst vor dem Klimaschutz hätten, sondern Lust, mit anzupacken, so Schubert.