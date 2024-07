Landtagswahl BSW offen für Regierungsbeteiligung: "Wenn es notwendig ist, werden wir uns zur Verfügung stellen"

Hauptinhalt

15. Juli 2024, 20:00 Uhr

Mit der Vorstellung der Wahlkampagne ist das sächsische BSW in Sachsen in seinen ersten Landtagswahlkampf gestartet. Bei der Präsentation der Wahlplakate ging es vor allem um bundespolitische Themen wie Migration, Sozialstaat und den Umgang mit Russland. In Sachen Integration fordert das BSW unter anderem verpflichtende Deutsch-Tests in Kitas und Schulen. Eine Regierungsbeteiligung schließt der Ende Februar gegründete Landesverband nicht aus.