Regenschauer und Graupelgewitter zum 4. Advent

Zum 4. Advent wird es kühler und es können wiederholt Schneeregen- und Schneeschauer auftreten, sagen die Meteorologen voraus und warnen, dass es in höheren Lagen auch glatt werden könnte. Oberhalb von 400 Metern könne es auch Schneeschauer geben. Am Freitag ist das Skigebiet am Fichtelberg eröffnet worden - aber die offene Piste wurde künstlich beschneit.

Einzelne kurze Graupelgewitter sind am Sonntag nicht ausgeschlossen. Deutscher Wetterdienst Wettervorhersage

Fakten zeigen: Schneeträume häufig unrealistisch

Flächendeckende weiße Weihnachten hat es in Deutschland zuletzt 2010 gegeben. In den meisten Regionen Sachsens fällt am Morgen des 24. Dezembers auch kein Schnee, mit Ausnahme der höheren Lagen wie dem Erzgebirge", erklärt der DWD. Eine Datenauswertung von MDR Data deckt sich damit. Die Grafik unten zeigt an den Wetterstationen in Sachsen die Schneehöhen an den Heiligabenden von 1960 bis 2023 (Wählen Sie links den Ort aus, dann sehen Sie die Messwerte).

Beispiele: Während in Marienberg im Erzgebirge in den zurückliegenden 63 Jahren an 45 Heiligabenden Schnee lag, war das in Riesa nur elf Mal so, in Dresden-Gohlis sogar nur neun Mal.