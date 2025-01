Zuletzt war es wegen Glatteis zu mehreren Unfällen in Sachsen gekommen. In Kemnitz im Landkreis Görlitz verunglückte am Mittwochmorgen ein Winterdienstfahrzeug, wie ein Reporter berichtet. Es war von der Straße abgekommen und in den Seitengraben gerutscht.



In St. Egidien im Landkreis Zwickau war die Glätte in der Nacht zum Montag einem Lastwagen voller Zeitschriften zum Verhängnis geworden. Laut Polizei kam der Lkw in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden bisher mit rund 145.000 Euro.