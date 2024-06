In Sachsen setzt sich für wenige Tage ruhiges Hochdruckwetter durch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, dabei werde die "eingeflossene Meeresluft erwärmt und abgetrocknet". Am heutigen Dienstag scheine bei wenigen Quellwolken viel Sonne und es bleibe niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen demnach 28, im Bergland bis zu 26 Grad Celsius. Am Mittwoch ändert sich wenig. Lediglich die Temperaturen steigen noch und können bis zu 31 Grad erreichen, im Bergland leicht darunter. Nachts lohnt es sich, die Fenster weit zu öffnen. Es ist meist kühl unter 20 Grad.