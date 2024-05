Bereits am Freitag haben schwere Gewitter und Starkregen Schäden in Sachsen verursacht. Im Vogtland hat vermutlich ein Blitz in ein Einfamilienhaus eingeschlagen. 35 Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, verletzt wurde niemand. MDR-Reporter berichten von überspülten Straßen und Wiesen in den Kreisen Mittelsachsen und Leipzig. In der Nähe von Frankenberg und in Colditz mussten die Feuerwehren ausrücken und Straßen abpumpen und reinigen.

Bildrechte: David Rötzschke