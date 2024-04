In der Nacht zum Sonntag hat es in den höheren Lagen wieder geschneit. Aktuell liegen auf dem Fichtelberg 23 Zentimeter Schnee. In den tieferen Lagen ist der Winter auch in den kommenden Tagen als Frost zu spüren, in den Kammlagen wird Dauerfrost vorhergesagt. Es besteht weiterhin Glättegefahr.



Wer auf höhere Temperaturen hofft, brauche Geduld, so Meteorologe Engelmann. "Das wird sich noch eine Weile halten." Erst am nächsten Wochenende werden die Temperaturen bergauf gehen.