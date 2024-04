15 Helfer sind trotzdem gekommen und packen mit an. Mehrere Holzhaufen im Zentrum des Platzes müssen versetzt und das Holz an die Stellen verteilt werden, wo es zum Bau oder zum Heizen in der neuen Saison gebraucht wird.



Auch Yvonne aus Annaberg-Buchholz ist mit ihrer Tochter zum Helfen gekommen und hat sich dafür wirklich durch den Schnee gekämpft. Die Schneeschicht sei zwar nur wenige Zentimeter dick gewesen, aber es seien an einem Morgen Ende April keine Winterdienstfahrzeuge mehr unterwegs gewesen. Yvonne hat es trotz Sommerreifen mit viel Fahrkönnen nach Thalheim geschafft und kann mit anpacken. Genauso wie die anderen Freunde des Zeltplatzes. Jens aus Chemnitz mag das Arbeiten mit Holz und will einfach anpacken.