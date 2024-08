Vor dem Verwaltungsgericht Weimar wird seit Dienstag eine Klage des AfD-Landesverbands Thüringen gegen Passagen aus dem Thüringer Verfassungsschutzbericht von 2021 verhandelt.

Die AfD-Klage wende sich gegen drei einzelne Textpassagen des Berichts, heißt es in der Klageerhebung. Die Partei will feststellen lassen, dass diese Äußerungen rechtswidrig sind und im Internet gelöscht werden müssen.

In den beanstandeten Passagen wirft der Verfassungsschutz der AfD vor, in Äußerungen prominenter Parteivertreter zeige sich eine "Form extremistischer Islamfeindschaft". Außerdem wendet sich die Partei gegen Aussagen, in denen ihr "Geschichtsrevisionismus" sowie "Angriffe auf das Rechtsstaatsprinzip" unterstellt werden.

In der Verhandlung argumentierte die Partei, die Zitate seien verkürzt und damit sinnentstellend wiedergegeben worden. Der Bericht zitiere einzelne Passagen aus längeren Texten. Die beanstandeten Texte enthielten rechtswidrige Interpretationen des Verfassungsschutzes.

Wenn wir die generelle Einstufung [als erwiesen rechtsextrem, Anmerkung der Redaktion] angreifen würden, würden wir uns in ein Verfahren begeben, in dem wir uferlos unterlegen sind. Stefan Möller AfD-Co-Vorsitzender in Thüringen

Der thüringische Verfassungsschutz stufte den AfD-Landesverband ebenfalls im Jahr 2021 erstmals als gesichert rechtsextremistisch ein. Gegen diese generelle Einstufung geht die Partei nicht vor. "Wenn wir die generelle Einstufung [als erwiesen rechtsextrem, Anmerkung der Redaktion] angreifen würden, würden wir uns in ein Verfahren begeben, in dem wir uferlos unterlegen sind", erklärte Stefan Möller, einer der beiden AfD-Landessprecher in Thüringen.

Der Landesverfassungsschutz hat laut Möller für die Einschätzung unzählige Äußerungen gesammelt. Auf der anderen Seite stehe ein ehrenamtlich organisierter Verband, in dem niemand die Zeit habe, all diese Äußerungen einzuordnen. Deswegen seien zunächst nur drei Passagen ausgewählt worden. Sollte das Gericht zugunsten der AfD entscheiden, sei auch denkbar, weitere Passagen anzugreifen, "bis es eine Änderung gibt in der Praxis des Verfassungsschutzes".