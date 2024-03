Dazu kommen geschichtsrevisionistische Positionen sowie Verbindungen von AfD-Funktionären mit anderen rechtsextremen Parteien, Organisationen und Personen. Aus Sicht der Behörde begründet dies insgesamt die Einstufung des Thüringer AfD-Landesverbands als "erwiesen rechtsextremistisch". So wie die AfD in Thüringen werden auch die Landesverbände in Sachsen und Sachsen-Anhalt durch die dortigen Geheimdienste "als erwiesen rechtsextremistisch" eingestuft.