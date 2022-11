Die Kerze brennt an beiden Seiten. Die Konsumenten halten sich zurück und gleichzeitig steigen bei uns die Kosten - aber die Preise können nicht in dem Umfang angehoben werden.

Lidl schreibt, seine Filialen flächendeckend auf LED-Beleuchtung umgerüstet zu haben und bei Neubauten "nochmals 30 Prozent mehr Energie im Bereich Beleuchtung einsparen" zu können. An vielen Filialen würden zudem "umweltfreundliche Wärmepumpen" eingesetzt. Die Kälte- und Klimaanlagen werden mit "natürlichen, energieeffizienten Kältemitteln" betrieben. Seit August 2020 fließt "100 Prozent Grünstrom" und es wird selbst Strom per Fotovoltaikanlagen produziert.

Von Kaufland heißt es, in den Filialen würden "alle relevanten Energieträger erfasst und analysiert". Neben den Einsparungen, die auch schon andere genannt haben, werden in vielen Filialen "Kühlschränke mithilfe des Kälte-Klima-Verbundes" betrieben. Das bedeutet, dass die Wärme, die beim Betreiben einer Klimaanlage anfällt, auch zum Heizen der Filialen (Industriefußbodenheizung) und der Büro- und Pausenraum-Heizkörper genutzt wird. So würden rund 80 Prozent des gesamten Wärmebedarfs in den Filialen selbst abgedeckt.

Rewe und Penny schreiben, dass in vielen Märkten "sogenannte 'Energiebeauftragte' eingesetzt werden", dass Bewegungsmelder in Nebenräumen das Licht regeln und die Beleuchtungszeiten für die Außenbereiche gekürzt wurden. Neben diesen Schritten, die auch andere Lebensmittelgeschäfte gehen, will die Rewe-Gruppe ab 2025 für 1.500 Märkte zudem "Grünstrom aus einem neuen Offshore-Windpark in der Nordsee" beziehen, so ein Sprecher.