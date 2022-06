Arbeitsmarkt Zahl ausländischer Fachkräfte in Thüringen gestiegen

Hauptinhalt

Die Zahl der ausländischen Beschäftigten in Thüringen hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verfünffacht. Mehr als 60.000 Arbeitnehmer aus dem Ausland sind derzeit im Freistaat registriert. Ein großer Teil davon in Zeitarbeit.