Der serbische Schriftsteller, ehemalige Buchenwald-Häftling und Weimarer Ehrenbürger Ivan Ivanji ist tot. Er starb nach Informationen von MDR THÜRINGEN in der Nacht zu Donnerstag in Weimar. Am Freitagmorgen wurde der Tod von Ivanji von der Staatskanzlei bestätigt. Er wurde 95 Jahre alt.