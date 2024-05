In Birkenhügel im Saale-Orla-Kreis wurde ein Mann mit Tritten und Schlägen schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Laut Polizei war der 43-Jährige am späten Donnerstagabend nach einem Dorffest im Ort Birkenhügel zu Fuß unterwegs, als plötzlich neben ihm ein Auto anhielt. Aus dem Pkw seien vier Männer ausgestiegen und hätten den Mann angegriffen. Die Täter konnten flüchten, die Polizei sucht Zeugen.

Ebenfalls im Saale-Orla-Kreis wurde die Polizei wegen betrunkener Männer in Militäruniformen auf Crossmotorrädern an den Hohenwarte-Stausee gerufen. Einen der mutmaßlich Beteiligten trafen die Beamten später an. Er war betrunken, seine Crossmaschine nicht zugelassen. Dies Maschine beschlagnahmten die Beamten. Laut der Polizei berichteten Zeugen zuvor von rund 20 Personen, die in Militäruniformen unterwegs waren. Es wird wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole ermittelt.

In Greiz gab es gegen 21.45 Uhr einen Polizeieinsatz in der Carolinenstraße. Dort wurde zuvor auf der Wiese hinter der Vogtlandhalle eine Schlägerei gemeldet. Fünf Beteiligte identifizierten die Beamten. Zwei der an der Schlägerei Beteiligten griffen demnach auch die Polizei an.

In Gera randalierten zum Männertag Unbekannte an verschiedenen Orten. An zahlreichen Stellen wurden mindestens 21 Wahlplakate abgerissen sowie viele, gerade neue aufgestellte Pflanzkübel umgeworfen oder beschmiert. In der Hofer Straße nahe einer Gaststätte gab es zudem gegen 13:50 Uhr einen Unfall zwischen einer 79-jährigen VW-Fahrerin und einem 51-jährigen Motorradfahrer. Beide Beteiligten wurden verletzt.

Tragisch endete ein Unfall mit einem vollbesetzten Kremseranhänger im Eichsfeld. Dort ermittelt die Polizei gegen den Traktorfahrer. Dem 22-Jährigen wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Bei dem Unfall nahe Deuna waren am Donnerstagnachmittag 14 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Auf dem Petersberg in Erfurt wurde bei einer Auseinandersetzung mit mindestens vier Beteiligten ein 17-Jähriger schwer verletzt. Als die Polizei eingriff, wurden mehrere Beamten von drei der mutmaßlichen Schläger angegriffen und beleidigt. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Erfurt-Gispersleben entstand am Donnerstag ein Schaden von über 200.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 21 Uhr im Wohnzimmer aus. Die Ursache ist noch unklar. Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar. Es wurde niemand verletzt, der Besitzer war nicht im Haus, als es brannte.

In Mellingen im Weimarer Land fuhr ein 23-jähriger Autofahrer gegen ein Brückengeländer. Ursache dafür war offenbar der Alkoholisierungsgrad von 3,01 Promille. In Ichterhausen im Ilm-Kreis stoppte die Polizei einen 63-jährigen Renault-Fahrer mit rund 2,9 Promille.

In Gotha kam es gegen 22:30 Uhr laut Polizei zu einer Auseinandersetzung mit sechs Beteiligten in der Juri-Gagarin-Straße. Laut Polizei wurden sechs Männer verschiedener Nationalitäten zwischen 22 und 35 Jahren leicht verletzt. Identitäten von bis zu 20 Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sind demnach noch unbekannt.