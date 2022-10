Jede fünfte Ausleihe in Thüringer Bibliotheken findet inzwischen digital statt.

Wie eine Sprecherin der Landesfachstelle MDR THÜRINGEN zum Tag der Bibliotheken sagte, entwickeln sich die Nutzerzahlen aktuell wieder nach oben. Zwar waren Bibliotheken während der Pandemie kaum eingeschränkt, dennoch erreichten die Besucherzahlen zwischen 2019 und 2021 ein neues Tief. Demnach wurde über eine Million weniger Bücher, CDs und Co. verliehen.

Viele ihrer Angebote verlegten die Standorte ins Internet. 600.000 Euro hatte der Freistaat in die digitalen Ressourcen investiert. Dabei stellte sich aber auch heraus: Literaturkreise, Ausstellungen und Aktionstage funktionieren analog weiter besser.

Im Rahmen der Kampagne "Thüringen liest" finden in der letzten Oktoberwoche zahlreiche Lesungen mit Thüringer Autorinnen und Autoren in Bibliotheken im gesamten Freistaat statt. Zu dieser Kampagne und anderen Veranstaltungen gibt es hier mehr Informationen in Thüringen.