Manchmal geht alles ganz schnell. Eben noch in der AfD, auf einmal "Bürger für Thüringen", wie das? Lars Schütze, Birger Gröning und Tosca Kniese hatten offenbar wenig Lust, die Zeit bis zur Landtagswahl als fraktionslose Abgeordnete mehr oder weniger nutzlos im Parlament zu verbringen. Ute Bergner, ehemals FDP, ging es ähnlich.

Als "Parlamentarische Gruppe" gibt es Zuschüsse vom Landtag, mehr Mitarbeiter und die Möglichkeit, in den Fachausschüssen mitzuarbeiten. Eventuell muss der Landtag da sogar noch ein bisschen nachlegen, denn die Klage der FDP-Gruppe für eine bessere Ausstattung vor dem Verfassungsgericht läuft noch.

Und so kommt es, dass mit den "Bürgern für Thüringen" bald eine politische Kraft im Landtag vertreten sein wird, die es bei der letzten Wahl noch gar nicht gab - als Partei gründeten sich die "Bürger" erst ein Jahr nach der Wahl, es war ein nebliger Novemberabend in Suhl, im Hotel auf dem Ringberg. Die zentrale Figur war von Anfang an Ute Bergner.