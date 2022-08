Die Partei "Bürger für Thüringen" hat am Dienstag die erste Hürde für ihr Volksbegehren zu Neuwahlen genommen. Die Landesvorsitzende Ute Bergner hat den entsprechenden Antrag an die Landtagsverwaltung in Erfurt übergeben. Dazu hatte die Partei thüringenweit rund 6.400 Unterschriften gesammelt.