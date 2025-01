Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) will beim Bürokratieabbau im Agrarbereich auch auf Digitalisierung setzen. Dafür sollten Software und Apps genutzt werden, bei denen nur einmal Daten eingegeben werden müssen, um sie dann etwa für Anträge zu verarbeiten, sagte die Ministerin am Donnerstag MDR THÜRINGEN. Es sei wichtig, Landwirte von Doppelbelastungen zu befreien. Zudem müssten Gesetze und Verordnungen verschlankt werden .

Für die am Freitag in Berlin beginnende Grüne Woche sieht die Ministerin nach eigenen Angaben Thüringen gut aufgestellt. Vier bis fünf Milliarden Euro Umsatz in der Landwirtschafts- und Ernährungsbranche ließen Thüringen gut dastehen. Auf einer Fläche von 1.900 Quadratmetern präsentieren sich mehr als 50 Aussteller aus dem Freistaat. Die Grüne Woche dauert bis zum 26. Januar.