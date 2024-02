1991 sprachen noch 41 Prozent der Menschen in Mitteldeutschland dauerhaft Dialekt, 2008 waren es nur noch 33 Prozent (Institut Allensbach). Als Gründe für die Verdrängung der Mundarten werden das immer längere Lernen in Schule und Beruf auf Hochdeutsch und die sprachliche Angleichung in Ballungszentren genannt.