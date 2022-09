Evangelische Kirche Neuer Kantor für Popmusik: "Leute haben ein Bedürfnis nach moderner Kirchenmusik"

Mehr Pop für die Kirchenmusik - seit dem 1. September gibt es in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) eine neue Stelle dafür: Landeskantor für Popularmusik. Der gebürtige Thüringer und Kirchenmusiker Christian König, 45 Jahre alt, tritt sie an. Was für ihn moderne Kirchenmusik bedeutet, was er in seiner neuen Stelle erreichen will, und welche Musik er privat hört, darüber hat er mit MDR THÜRINGEN-Reporterin Samira Wischerhoff gesprochen.