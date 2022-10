In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Thüringen vermehrt Zigarettenautomaten zerstört und Zigaretten und Geld gestohlen. In Haßleben (Kreis Sömmerda) sprengten die Täter in der Nacht zum Samstag einen Automaten auf - wie viel Geld und Zigaretten sie entwendeten, ist laut Polizei noch unklar. Auch das verwendete Sprengmittel ist noch nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.500 Euro.

Etwa eine Stunde später wurde ein Automat im 25 Kilometer entfernten Erfurter Ortsteil Urbich gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter auch dort eine noch unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Zeugen wollen zwei Männer mit schwarzen Kapuzenpullovern am Tatort gesehen haben. Einer der Tatverdächtigen soll eine helle Hose getragen haben. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise zur Tat oder den Tätern und vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Explosionen.

Aufgebrochener Automat im Wald entsorgt

Zwischen Niederkrossen (Saalfeld-Rudolstadt) und Friedebach (Saale-Orla-Kreis) wurde im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch bis Freitag zudem ein aufgebrochener Automat in einem Waldstück abgelegt. Die Polizei Saalfeld sucht Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben könnten.

Durch gezielte Sprengungen haben die Täter oft leichtes Spiel. (Archivbild) Bildrechte: imago images/lausitznews.de

Immer wieder Angriffe auf Zigarettenautomaten

Immer wieder werden Zigarettenautomaten angegriffen und gesprengt. Erst in der Nacht zum Dienstag sprengten zwei Unbekannte in Arnstadt einen Automaten auf. Beide konnten mit ihren Fahrrädern in Richtung Innenstadt fliehen.