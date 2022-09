Unbekannte haben am späten Samstagabend in Worbis einen hochwertigen Sportwagen gestohlen. Wie die Polizei erst am Mittwoch informierte, waren die Diebe zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr in ein Wohnhaus am Rottersberg eingebrochen. Dort fanden sie die Schlüssel für den grauen Mercedes AMG. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus, die Einbrecher flüchteten mit dem Auto.