Im Durchschnitt hatte jedes gestohlene Fahrzeug laut GDV einen Wert von knapp 20.700 Euro. Damit gehört Thüringen beim Wert der gestohlenen Fahrzeuge zur Spitzengruppe unter den Bundesländern, nur in Berlin, Hamburg und Hessen waren die Autos teurer. Im Jahr zuvor lag der Wert je gestohlenem Auto in Thüringen noch bei knapp 14.000 Euro. Umgerechnet wurden so rein rechnerisch fast alle drei Tage ein Auto in Thüringen gestohlen.