Besonders in Städten steige trotz Klimadiskussionen und steigendem Umweltbewusstsein weiter der Individualverkehr. Bittner sagt, in den letzten zehn Jahren seien in Deutschland jährlich 500.000 Fahrzeuge je Jahr dazugekommen, Verkehr werde also dichter. Insofern bedürfe es eines hohen Maßes an sozialer Kompetenz, am Straßenverkehr teilzunehmen. Und diese soziale Kompetenz und Verantwortung zu übernehmen, sei "für viele Menschen nicht ganz so einfach".