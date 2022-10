Wie ein Metronom gibt der Blinker den Takt an der Kreuzung an. "Denk' an den Schulterblick", erinnert Laura Heinrich ihren Schüler Ansgar freundlich. Er nickt und schaut über Lauras Sitz nach hinten. Gelb, dann Grün – freie Fahrt. Seit Anfang Mai macht er seine Fahrstunden bei Laura Heinrich und Dima Faltin. Ob er bei einem Mann oder einer Frau das Fahren lernt, ist ihm egal: "Beide sind sehr entspannt. Dima lässt einen mehr machen und sagt weniger. Laura gibt dafür mehr Tipps. Es gibt aber keine Diskussionen wegen des Geschlechts, wir diskutieren wenn dann über die Fahrweise", sagt Ansgar, während er in eine Einbahnstraße einbiegt.

Dima Faltin hofft, dass Sachsen-Anhalt auch die Weiterbildung zur Fahrlehrerin attraktiver macht. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Die junge Generation ist also aufgeschlossen – Vorurteile scheinen beim Fahren längst keine Rolle mehr zu spielen. Es stellt sich hier also die Frage: Warum gibt es dann so wenige Fahrlehrerinnen in Sachsen-Anhalt, wenn alte Rollenklischees doch längst aufgebrochen sind?



Laut Ausbilder Dima Faltin hat der Beruf des Fahrlehrers immer noch ein veraltetes Image. Oft lassen sich Frauen von der technischen Seite des Berufs abschrecken, sagt er. Doch die Zeiten, in denen man Autos noch selbst auseinander bauen konnte, sind vorbei: "Unser Beruf geht wirklich in die Richtung Verkehrspädagogik. Der pädagogische Teil wird tatsächlich viel, viel stärker vertreten."