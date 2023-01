Fahrlehrer Michael Caspari ist mittlerweile in Rente, nur ab und zu hält er noch die eine oder andere Fahrstunde. "Das macht mir Spaß", sagt er. Auf die Frage, weshalb so viele Schüler - immerhin werden in Thüringen über ein Drittel der Prüfungen nicht bestanden - durchfallen, hat auch er einige Antworten. Das Handy, sagt er, habe einen großen Einfluss. "Heute setzen sie sich ins Auto und schauen auf das Handy. Ist leider so." So bekomme man als Beifahrer nichts vom Verkehr und den Regeln mit.