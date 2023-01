Zielstrebig betritt Carl Colberg das Mieterbüro der TAG Wohnen in Gera-Lusan. Hier ist er mit Chiara Bula und Phil Brosam verabredet. Die beiden Auszubildenden sind seit September bei der TAG verantwortlich für das Kimi-Projekt. Junge Leute wie Carl Colberg können hier einen Elektroflitzer mieten - der Rocks-e von Opel bringt maximal 45 km/h auf die Straße, seine Batterie reicht für etwa 70 Kilometer. Das Ausleihen ist kostenlos. Die Mieterinnen und Mieter müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Außerdem brauchen sie einen Moped-Führerschein und das Einverständnis der Eltern.

Initiiert wurde das Projekt von TAG Wohnen gemeinsam mit der Fischer Academy und dem Autohaus Exner in Gera. Der Opel-Händler stellte die beiden Fahrzeuge zur Verfügung, Fahrschule und TAG organisieren den Verleih. "Das ist echt gut angenommen worden", sagt Sarah Zwick, Auszubildende bei der Fischer Academy. "Auch das Feedback der Leute ist super."

Die Tester kamen nicht nur aus Gera. Einige Eltern machten sich mit ihren Sprösslingen sogar aus Erfurt auf den Weg. "Für manche Eltern ist so ein E-Auto die bessere Alternative, denn das kann man im Gegensatz zum Moped das ganze Jahr fahren", sagt Ingo Süß aus Gera, der seinen Sohn allerdings erst von einer Testfahrt überzeugen musste. Denn für manchen Jugendlichen steht das Fahren mit den Kultmopeds von Simson immer noch an erster Stelle.

Andere sind neugierig und wollen die neue Technik ausprobieren. Oder einfach unabhängig von den Eltern sein, die nicht immer Zeit haben, um den Nachwuchs in die Stadt zu fahren. Carl Colberg hat zwar mit seinen 17 Jahren schon einen Führerschein. Der reicht aber nur für das begleitete Fahren. Mit Kimi darf er allein auf die Straße.

Standortleiter der TAG Wohnen in Gera Claudius Oleszak freut sich über das Engagement seiner Azubis. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Laut Chiara Bula ist aber eigentlich von Anfang an alles glatt gelaufen. Lediglich einige Abläufe habe man anders organisieren müssen. Und nicht nur bei Jugendlichen sei das Angebot auf Interesse gestoßen. Auch Senioren buchten Kimi für eine Testfahrt.

Laut Opel-Händler Jörg Neupert hat das Projekt aber auch beim Autobauer selbst Wellen geschlagen. Im Dezember sei Opel-Deutschland-Chef Andreas Marx in Gera gewesen, um sich über die Kimi und die ersten Testergebnisse zu informieren. Gemeinsam mit TAG Wohnen soll es bald einen zweiten Test geben. In einer anderen Stadt soll geprüft werden, wie Kimi dort von den jungen Leuten angenommen wird. Eine Verlängerung in Gera ist erst einmal nicht geplant.