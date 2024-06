Ab Sonntag rollt der Franken-Thüringen-Express fünf Mal am Tag in ähnlicher Geschwindigkeit wie der ICE zwischen Erfurt und Coburg . Perspektivisch ist die Fahrt bis Bamberg möglich, derzeit werden auf dem südlicheren Streckenabschnitt allerdings noch Bauarbeiten durchgeführt. Ab Dienstag fahren die neuen Regionalzüge sogar bis Nürnberg.

Allerdings lässt sich die Deutsche Bahn das etwas kosten: Eine einfache Fahrt zwischen Erfurt und Coburg kostet zum Normalpreis 45 Euro bei freier Zugwahl am Geltungstag. Günstiger ist ein neues Sonderangebot für 32 Euro namens Regio-Ticket Franken-Thüringen plus Erfurt. Es gilt den ganzen Tag für den Franken-Thüringen-Express und einige weitere Verbindungen - an den Wochentagen aber erst ab 9 Uhr.