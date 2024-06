Stadtvertreter versuchten laut Stadt-Sprecher Weißbach seit Jahren erfolglos, die Bahn von öffentlichen Toiletten am Bahnhof zu überzeugen. Die wiederum sagte jetzt, dass ein Toilettenbereich beim Umbau nie eingeplant gewesen sei. Die Bauarbeiten der Bahn waren für die Bahnsteige, Wetterschutzhäuser und Beleuchtung vorgesehen. Toiletten seien von der DB nie berücksichtigt worden, weil sie nicht Eigentümer des Bahnhofsgebäudes ist und ihr dadurch keine weiteren Flächen bereitstehen. Laut Zahlen von 2018 verfügen lediglich 13,6 Prozent aller Bahnhöfe in Deutschland über öffentliche Toiletten . Die Deutsche Bahn ist demnach nicht verpflichtet welche zur Verfügung zu stellen.

Neben der Kritik an fehlenden Toiletten, äußerten Fahrgäste auch Unmut über die Aufzüge, die so klein seien, dass damit keine Fahrräder zu den Bahnsteigen transportiert werden können. Stattdessen müssen Fahrtgäste sie die Treppen hinunter- und wieder herauftragen. Vor allem mit Blick auf die bevorstehende Landesgartenschau in Leinefelde und Worbis sei das kein gutes Zeugnis, kritisierte der Stadtsprecher René Weißbach. Diesem Manko stimmte die DB-Sprecherin zu. Die Fahrstühle seien 2011 nach den damals gültigen Kriterien geplant und errichtet worden. Bei den jetzigen Bauarbeiten sei es nicht mehr möglich gewesen, diese auszutauschen. Ein Neubau und Austausch mit größeren Kabinen sei für das Jahr 2029 geplant.