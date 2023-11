Weil auch bei Nachwuchsspielen mittlerweile eine Ordnerpflicht herrscht und das nicht mehr nur auf dem Papier, steigt der Bedarf an Ehrenamtlichen in den Vereinen. Die müssen nun geschickt versuchen, den Fokus von der Backschürze auf die Warnweste zu lenken. Denn bei Lichte betrachtet tritt das Problem im Nachwuchsbereich ja nur auf, weil die Eltern da sind. Wenn die dann auch gleich noch zur Lösung beitragen können, ist auch ihren eigenen Kindern geholfen. Doch nicht jeder bringt die besten Voraussetzungen mit.

Soll heißen: Ein Ordner oder eine Ordnerin sollte auch weder Bier- noch Sektflasche in der Hand haben. Was direkt zu der Frage führt, ob die fröhlichen Stammtische am Spielfeldrand oder die Kippe in der Hand wirklich das optimale Rahmenprogramm für ein Kinderfußballspiel sind.