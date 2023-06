Bettina Graf ist seit mehr als 15 Jahren ehrenamtliche Trainerin in Tambach-Dietharz. Im Hauptberuf ist sie Lehrerin in Oberhof. Heute betreut sie – wie fast immer – mit einer Co-Trainerin die 20 Mädchen und Jungen. Übungsleiter-Probleme kennen sie nicht beim SV Motor. Allerdings kann Bettina Graf durchaus verstehen, warum der ein oder die andere abgeschreckt wird von der ehrenamtlichen Tätigkeit. Nicht nur wegen der vielen Stunden, die sie dafür investiert in der Woche. Manchmal fehlt ihr die Würdigung – in den kleinen Dingen.