Dass diese äußeren Umstände in der Kindheit nicht zu unterschätzen sind, hat die Max-Planck-Gesellschaft untersucht. Der sogenannte "lange Arm der Kindheit" ist ein Phänomen, das die anhaltenden Auswirkungen des Umfelds und der Entwicklung in der Kindheit beschreibt. "Die Theorie beschreibt, dass unsere Kindheit zu einem gewissen Maß prägend für das ganze Leben ist", sagt Autorin Laurel Raffington, die die Studie mit Forschenden der University of Texas in Austin, der University of Michigan und der Princeton University durchgeführt hat.