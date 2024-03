Bildrechte: dpa

Drohungen und Beleidigungen Gewalt an Schulen in Thüringen nimmt zu

18. März 2024, 15:00 Uhr

Drohungen, Beleidigungen, Gewalt: Das Klima an den Schulen in Thüringen ist rauer geworden. Auch via Handy gebe es mehr Nötigungen und Beleidigungen. Schuld sei mitunter die gesamtgesellschaftliche Lage, die sich zugespitzt habe, so das Bildungsministerium.