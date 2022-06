In Thüringen ist bislang rund jeder dritte Haushalt ans schnelle Glasfaser-Internet angeschlossen. Das geht aus einem Bericht der Thüringer Glasfaser-Gesellschaft hervor, der heute in Erfurt vorgestellt wurde. Damit hinkt der Freistaat anderen Bundesländern deutlich hinterher.

Mittlerweile haben immerhin fast alle Thüringer zumindest Zugang zu einem Breitband-Anschluss. Das bedeutet: Mindestens 16 Gigabit pro Sekunde überall in Thüringen. Doch 1.000 Gigabit - eine Geschwindigkeit, die vor allem die Wirtschaft benötigt - stehen nur für 36 Prozent aller Anschlüsse zur Verfügung.

In Sachsen beispielsweise werden bereits fast die Hälfte aller Haushalte so versorgt. Deutschlandweit sind es im Schnitt sogar schon zwei Drittel. Bis in Thüringen alle Haushalte schnell im Internet surfen können, könnte es laut Glasfaser-Gesellschaft noch zehn Jahre dauern.