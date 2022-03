Auf die Glasfaseranschlüsse müssen die Einwohner in Schierschwende noch länger warten. (Symbolbild)

Die einzige Telefonleitung in das Südeichsfelder Dorf Schierschwende.

Er müsse nun mit der Thüringer Aufbaubank über eine Verlängerung des Förderzeitraums bis 2024 verhandeln, so Henning. Im Fördermittelbescheid stehe Oktober 2023 als Bauende. Erst nach einer Fristverlängerung könne er die Aufträge auslösen. Es geht um das Verlegen von 36 Glasfaseranschlüssen für rund eine Million Euro. 50.000 Euro davon kommen aus dem Gemeindehaushalt. Gebaut werden sollte in diesem Jahr.

Schierschwende ist ein Ortsteil der Landgemeinde Südeichsfeld und war in den vergangenen fünf Jahren bei allen Breitband-Förderprogrammen von Land, Bund und Kreis unberücksichtigt geblieben. Die einzige Telefonleitung in den Ort macht nur DSL-Anschlüsse mit maximal ein bis zwei MBit/Sekunde im Upload und sieben bis acht MBit/Sekunde im Download möglich. Zudem ist der Ort ein "Funkloch" - Handys haben keinen Empfang, so dass auch die Option ausscheidet, über das Mobilfunknetz ins Internet zu gehen.