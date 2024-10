Die Arztpraxen in Thüringen haben in diesem Herbst deutlich weniger Grippe-Impfstoff bestellt. Das teilte der Thüringer Apothekerverband mit. Verbandschef Stefan Fink führte das darauf zurück, dass sich im vergangenen Jahr auch weniger Menschen gegen Influenza haben impfen lassen. Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) wurden im vergangenen Jahr 394.400 Impfdosen verabreicht. Das waren fast 30.000 weniger als im Jahr davor.

Dem Apothekerverband zufolge sind die Thüringer Arztpraxen aber gut für die Grippesaison gerüstet. "In den Arztpraxen ist genügend Impfstoff vorhanden, es gibt keinen Mangelzustand", sagte Fink. Da jedes Jahr andere Grippeviren auftreten, muss eine Impfung gegen Influenza immer erneuert werden. Die Impfstoffe werden jährlich an die aktuell vorkommenden Influenza-Stämme angepasst.

Demnach seien in dem Zeitraum 57 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Influenza bekanntgeworden. In 52 Fällen war die Influenza auch die Todesursache. Die Zahlen geben aber nur einen Teil des Krankheitsgeschehens wieder. Wegen der meist eindeutigen klinischen Symptome verzichten Ärzte oft auf eine Labordiagnostik, die Fälle tauchen dann nicht immer in der Statistik auf.