Fast zwei Drittel wurden Opfer von Partnerschaftsgewalt, ein gutes Drittel wurde Opfer von innerfamiliärer Gewalt. Die Tat ging dabei am häufigsten vom eigenen Partner aus (57,5 Prozent), aber auch von den eigenen Kindern (33,3 Prozent) oder Eltern (27,8 Prozent). In beiden Bereichen waren die Opfer meist Frauen oder Mädchen.

Erst am Wochenende ist in Gera ein häuslicher Streit eskaliert. Eine 40-Jährige wurde dabei mit einem Messer so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Tatverdächtig ist ihr Partner. Der 44-Jährige wurde vorübergehend festgenommen.