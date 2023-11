Drei Frauen sind in Thüringen laut Polizeistatistik im Vorjahr durch Gewalt ihres Partners gestorben. Die Fälle von Gewalt in Partnerschaften stiegen dabei 2022 in Thüringen um sieben Prozent. In 80 Prozent der Fälle sind laut Polizeistatistik Frauen die Opfer.