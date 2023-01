Der Bau neuer Wohngebäude hat im vorigen Jahr in Thüringen etwa 22 Prozent mehr gekostet als 2021. Das geht aus Daten des Landesamtes für Statistik hervor. Am stärksten verteuert haben sich den Angaben zufolge die Preise fürs Dachdecken. Wer ein bestehendes Gebäude dämmen wollte, musste 2022 im Durchschnitt mehr als doppelt so viel zahlen wie 2021. Die Gründe: höhere Preise für Energie, Material und Transport.