Kunden von Ikea, Kaufland und H&M in Thüringen müssen sich am Freitag auf längere Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten bundesweit zum Warnstreik auf. Betroffen davon sind laut Verdi auch Filialen in Erfurt, Weimar, Suhl und Ilmenau. Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen der Gewerkschaft für die Beschäftigten im Einzel- und Großhandel.