Thüringens Bildungsminister Helmut Holter hat Überlegungen für Zivilschutzübungen an Schulen eine klare Absage erteilt. "Nicht mit mir", sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Solche Übungen gebe es an Thüringer Schulen bislang nicht "und ich bin auch strikt dagegen, Zivilschutz- oder auch Wehrübungen durchzuführen", betonte Holter.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte kürzlich erklärt, sie sehe Schulen in der Verantwortung, junge Menschen auf den Kriegsfall vorzubereiten - auch in Form von Zivilschutzübungen. Zudem rief sie die Schulen auf, ein "unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr" zu entwickeln.

Holter sagte, er habe selbst noch an Übungen zur Zivilverteidigung in der Schule teilnehmen müssen. "Wir haben das als absurd empfunden", sagte er und ergänzte: "Aber die Gefahr, die damit verbunden ist, die geht einem im Kopf um." Er wolle auf keinen Fall, dass bei Kindern in Thüringen solche Ängste erzeugt würden. "Ich kann nur davor warnen und bin strikt dagegen, dass so etwas durchgeführt wird."