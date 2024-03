Vorbereitung auf Kriegsfall Geteiltes Echo auf Stark-Watzingers Zivilschutz-Vorstoß

Auch Elternvertreter sehen, dass die Themen Krieg, Konflikte oder Katastrophen in den Schulen angekommen sind. Allerdings, sagt die Sprecherin der Thüringer Landeselternvertretung, Claudia Koch, seien Übungen in Luftschutzräumen nicht zielführend und auch gar nicht machbar: "Wir haben keine Schule, die uns bekannt ist, wo es einen Bunker gibt oder wo es was gibt, was sinnvoll wäre im Falle eines Kriegsfalls." Die Kinder verließen bei entsprechenden Anlässen geordnet das Schulgebäude – ob bei Bombendrohungen, Amok-Alarm, ob "wegen Feuer oder wegen einem Bombeneinschlag, ist eigentlich alles egal. Das ist das, was Schule leisten kann." Und deswegen seien die Elternsprecher auch alle so aufgebracht, weil Stark-Watzinger ihren Vorstoß überhaupt nicht abgesprochen und auch überhaupt nicht vorher vorbereitet habe, "sondern mal eben so ins Blaue reingeschossen hat", kritisiert Koch.