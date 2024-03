Bildrechte: dpa

Reaktion auf Stark-Watzinger "Wehrkundeunterricht 2.0": Sächsischer Kultusminister lehnt Zivilschutzübungen an Schulen ab

19. März 2024, 06:00 Uhr

Gewalthaltige Konflikte sind auch im Alltag von Kindern und Jugendlichen präsent. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat vor Kurzem erklärt, dass in Schulen auch der Kriegsfall Thema sein müsse – beispielsweise in Form von Zivilschutzübungen. Sachsens Kulturminister Christian Piwarz (CDU) hält wenig von dem Vorschlag und verweist darauf, dass es Aufgabe der Bundesregierung sei, die Sicherheit in Deutschland zu gewährleisten.