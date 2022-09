Kinderbetreuung Immer weniger Tagesmütter in Thüringen

In Thüringen haben Eltern von kleinen Kindern die Wahl: Wenn sie die Kinder nicht selbst betreuen, sollen sie sich frei zwischen Kindergärten und Kindertagespflege entscheiden können. Kindertagespflegepersonen, also Tagesmütter und -väter, verdienen ihren Lebensunterhalt als Selbstständige und bekommen pro Kind Geld von der Kommune.

Aber: Dieses Geld reiche nicht aus, kritisiert der Landesverband für Kindertagespflege. "Wir werden nur für die Stunden vergütet, die wir am Kind direkt arbeiten. Und das in einer Höhe, die einen einfach fassungslos macht und nicht auskömmlich ist", sagt Micaela Scheffel, Tagesmutter und zweite Vorsitzende des Landesverbands für Kindertagespflege aus Gera.

Micaela Scheffel, Tagesmutter und zweite Vorsitzende des Landesverbands für Kindertagespflege, in ihrer Einrichtung in Gera. Bildrechte: MDR/Levin Schwarzkopf

Deshalb erscheint es wenig überraschend, dass immer weniger Menschen in diesem Beruf arbeiten wollen. Im Jahr 2018 zählte das Statistische Landesamt noch 306 Kindertagespflegepersonen, 2021 waren es nur noch 262 und inzwischen dürften es noch weniger sein.

Um den Abwärtstrend zu stoppen, fordert der Landesverband für Kindertagespflege deutlich höhere Förderleistungen und höhere Sachkostenbeiträge, die sich auch dynamisch an die Inflation anpassen. Außerdem will der Verband, dass auch pädagogische Vor- und Nachbereitungszeiten vergütet werden. Das Thüringer Bildungsministerium zeigt sich zurückhaltend und verweist in diesem Zusammenhang auf die Kommunen, die seit 2017 für die Vergütung der Kindertagespflege zuständig sind.